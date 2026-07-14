Денис Седашов

Девять стран ЕС обратились к Еврокомиссии с предложением прекратить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) со стороны Евросоюза. Причиной стало решение МОК снять ограничение на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, сообщает министерство культуры Эстонии.

Обращение поддержали Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды и Румыния.

Страны предлагают лишить финансирования ЕС (в том числе через программу Erasmus+) не только МОК, но и спортивные федерации, которые поддержали допуск россиян (среди них указаны Международная федерация фехтования и Международная федерация плавания). Также предлагается ограничить их участие в спортивных мероприятиях и обсуждениях внутри ЕС.

«Международное движение должно отстаивать ценности, а не идти на компромиссы»: В Эстонии осудили решение МОК по России.