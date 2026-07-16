Денис Седашов

Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) и народный депутат Ольга Саладуха поблагодарила коллег по парламенту за поддержку постановления об официальном обращении Верховной Рады к МОК и другим международным спортивным организациям.

Украинские законодатели требуют оставить в силе все действующие санкции против спортсменов из России и Беларуси. Саладуха отметила, что не имеет иллюзий относительно реакции пророссийских федераций, однако уверена в прочной позиции международного сообщества.

Благодарю коллег-народных депутатов за поддержку постановления о обращении Верховной Рады к МОК и другим международным спортивным организациям. Мы требуем сохранить все действующие спортивные санкции против россиян и белорусов. Это справедливое требование, с которым солидарны все здравомыслящие силы в международном спортивном сообществе. Посмотрим, как отреагируют Комитет и пророссийские федерации. Не питаю больших иллюзий относительно их реакции. Но имею четкое понимание, что пройти «по красной дорожке» на мировые спортивные арены агрессору не удастся. Ольга Саладуха

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