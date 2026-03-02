Денис Седашов

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины определила лучших атлетов и тренеров по итогам февраля 2026 года.

Главным триумфатором месяца стал гимнаст Назар Чепурный, который завоевал золотую медаль в опорном прыжке на этапе Кубка мира в немецком Котбусе. Его личного наставника Геннадия Сартинского признали лучшим тренером месяца.

Среди молодых талантов отметили биатлониста Тараса Тарасюка, который после успехов на юниорском Евро и ЕЮОФ завоевал серебряную награду в индивидуальной гонке на чемпионате мира среди юношей в Арбере. Лучшим тренером юного спортсмена стал отец и наставник медалиста Василий Тарасюк.

Бидный – о результате Украины на Олимпиаде: «Старая система управления спортом себя окончательно исчерпала».