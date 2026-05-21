НОК Украины предоставит семьям погибших спортсменов в войне против России денежную помощь
Герои не умирают
около 2 часов назад
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что семьи погибших спортсменов на войне против России получат денежную помощь.
«На зимних Олимпийских играх в Милане-Кортина наши атлеты напомнили миру, какой ценой Украина борется за право жить. За каждым выступлением стояли те, кто должен был быть рядом. Среди них — 22 представителя спортивного сообщества, чьи лица были изображены на «Шлеме памяти» Владислава Гераскевича.
Мы понимаем, что никакие слова или поддержка не уменьшат эту боль, но наш долг — быть рядом, поддержать их близких и сохранить память о каждом герое.
Национальный олимпийский комитет Украины вместе с партнерами принял решение поддержать семьи погибших спортсменов денежной помощью в размере ста тысяч гривен. Также каждому из них посмертно присвоено памятный знак НОК Украины «Ангел спорта».
Наш долг — помнить, говорить и нести эту память дальше. Вечная слава Ангелам спорта. Слава Украине!».
«Мы помним имена каждого: Евгений Малышев (биатлон), Дмитрий Шарпар (фигурное катание), Павел Ищенко (стронгмен), Максим Галиничев (бокс), Андрей Куценко (велоспорт), Алексей Логинов (хоккей), Карина Бахур (кикбоксинг), Никита Козубенко (прыжки в воду), Роман Полищук (легкая атлетика), Андрей Яременко (греко-римская борьба), Тарас Шпук (тренер, Игры непобежденных), Федор Епифанов (фехтование), Екатерина Троян (легкая атлетика), Владимир Андрощук (легкая атлетика), Алексей Хабаров (пулевая стрельба), Дарья Курдель (спорттанцы), Иван Кононенко (стронгмен), Алина Перегудова (тяжелая атлетика), Екатерина Дьяченко (художественная гимнастика), Виктория Ивашко (дзюдо), Мария Лебедь (спорттанцы), Назар Зуй (бокс, футбол).
Они отдали самое дорогое за нашу свободу. Наш долг – говорить о них, чтить их подвиг и пронести эту память в каждую будущую победу свободной Украины» – говорится в заявлении НОК Украины.
Напомним, НОК Украины осудил снятие санкций с Беларуси.