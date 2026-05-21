Президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что семьи погибших спортсменов на войне против России получат денежную помощь.

«На зимних Олимпийских играх в Милане-Кортина наши атлеты напомнили миру, какой ценой Украина борется за право жить. За каждым выступлением стояли те, кто должен был быть рядом. Среди них — 22 представителя спортивного сообщества, чьи лица были изображены на «Шлеме памяти» Владислава Гераскевича.

Мы понимаем, что никакие слова или поддержка не уменьшат эту боль, но наш долг — быть рядом, поддержать их близких и сохранить память о каждом герое.

Национальный олимпийский комитет Украины вместе с партнерами принял решение поддержать семьи погибших спортсменов денежной помощью в размере ста тысяч гривен. Также каждому из них посмертно присвоено памятный знак НОК Украины «Ангел спорта».

Наш долг — помнить, говорить и нести эту память дальше. Вечная слава Ангелам спорта. Слава Украине!».