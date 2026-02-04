Норовирус в сборной Финляндии: ледовую арену срочно дезинфицируют
Первый матч финки должны сыграть 5 февраля против команды Канады
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Четыре хоккеистки женской сборной Финляндии заболели норвирусом накануне старта олимпийского турнира. Сообщает Iltalehti.
Как сообщили в сборной, инфицированных спортсменок и их соседок по комнатам изолировали в Олимпийской деревне, а все командные помещения и арену подвергли дезинфекции, чтобы предотвратить распространение вируса.
Первый матч команда Финляндии проведет 5 февраля — против сборной Канады.
