Олимпиада-2026. Биатлон. Мужская гонка преследования. Видеотрансляция
Украину представят Пидручный и Мандзин
около 1 часа назад
Дмитрий Пидручный / Фото - Yahoo
Сегодня, 15 февраля, мужская сборная Украины по биатлону выступит в гонке преследования на зимней Олимпиаде-2026.
Начало – в 12.15. Трансляция запланирована на платформе Суспільне Спорт, региональных каналах «Суспільного» и телеканале Eurosport.
Украину в гонке представят Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.
Гонка пройдет на трассе в Антхольц-Антерсельве.
Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2026 15 февраля: две биатлонные гонки, старт Шепиленко в гиганте