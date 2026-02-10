Расписание выступлений украинцев в 4-й день Олимпиады-2026: мужская индивидуальная гонка, старт Марсака и Сидерко
Сегодня будут разыграны 9 комплектов наград
Представляем расписание соревнований 10 февраля с участием украинцев на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
В четвертый соревновательный день будет разыграно 9 комплектов наград.
Медальные соревнования с украинцами
Биатлон, индивидуальная гонка, 20 км (мужчины): Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Антон Дудченко – 14.30
Санный спорт, одиночные сани (женщины): Юлианна Туницкая, Елена Смага – четвертый заезд (финал) в 19.34 (при условии квалификации в топ-20)
Лыжные гонки, спринт, классический стиль (женщины, мужчины): Анастасия Никон, София Шкатула, Дарья Мигаль, Елизавета Ноприенко – финал в 14.24; Дмитрий Драгун, Александр Лисогор – финал в 14.38 (при условии квалификации)
Немедальные соревнования с украинцами
Лыжные гонки, спринт, классический стиль (женщины, мужчины): Анастасия Никон, София Шкатула, Дарья Мигаль, Елизавета Ноприенко – квалификация в 10.15; Дмитрий Драгун, Александр Лисогор – квалификация в 10.55
Шорт-трек, 500 м (женщины): Елизавета Сидорко – квалификационные заезды в 11.30
Санный спорт, одиночные сани (женщины): Юлианна Туницкая, Елена Смага – третий заезд в 18.00
Фигурное катание, одиночное катание, короткая программа (мужчины): Кирилл Марсак – 19.30
«Суспільне» – официальный транслятор ОИ на территории Украины, также соревнования транслируются на телеканалах Eurosport.
