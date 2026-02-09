Поврежденные медали на Олимпиаде-2026: организаторы работают над решением проблемы
Представители сборных Швеции и Германии сообщили о повреждении наград
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Главный операционный директор организационного комитета зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии Андреа Франчизи прокомментировал информацию о повреждениях олимпийских медалей.
Ранее о проблеме сообщили представители сборных Швеции по лыжным гонкам и Германии по биатлону, у которых медали отдельных спортсменов получили механические повреждения.
Мы знаем об этой ситуации и пытаемся выяснить, в чем именно заключается проблема и почему это произошло. Это чрезвычайно важный вопрос, один из ключевых для нас. Мы работаем над его решением.
