Владимир Кириченко

Президент США Дональд Трамп в Twitter раскритиковал американского фристайлиста Хантера Хесса за слова о своих эмоциях от выступления за национальную команду.

Ранее спортсмен заявил, что у него вызывают смешанные чувства выступления за США из-за многочисленных противоречивых событий, происходящих в стране.

«Американский олимпийский лыжник Хантер Хесс — настоящий неудачник, заявил, что не представляет свою страну на нынешних зимних Олимпийских играх. Если это так, ему не стоило проходить отбор в сборную, и жаль, что он в нее попал. Очень сложно болеть за такого человека».

Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград.

Напомним, гренландская биатлонистка перед Олимпиадой-2026 назвала Трампа идиотом.