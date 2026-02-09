У немецкого биатлониста отпала медаль на зимней Олимпиаде-2026
Во время празднования награда оторвалась от ленты и упала на пол
Немецкий биатлонист Юстус Штрелов попал в неловкую ситуацию из-за бронзовой медали, завоёванной в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх-2026.
Немецкая лыжная ассоциация опубликовала соответствующие кадры в социальных сетях. Сборная Германии в составе Штрелова, Филипа Наврата, Ванессы Фойгт и Франциски Пройс заняла третье место, уступив победителям из Франции и серебряным призёрам – итальянцам.
Для 27-летнего Штрелова эта бронза стала первой олимпийской наградой в карьере. Ранее он выигрывал медали только на чемпионатах мира и среди юниоров, причём исключительно в командных дисциплинах.
