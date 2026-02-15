Олимпиада-2026. Биатлон. Женская гонка преследования. Видеотрансляция
Украину представят Джима, Меркушина и Дмитренко
12 минут назад
Юлия Джима / Фото - Facebook
Сегодня, 15 февраля, мужская сборная Украины по биатлону выступит в гонке преследования на зимней Олимпиаде-2026.
Начало – в 15.45. Трансляция запланирована на платформе Суспільне Спорт, региональных каналах «Суспільного» и телеканале Eurosport.
Украину в гонке представят Юлия Джима, Александра Меркушина, Кристина Дмитренко.
Гонка пройдет на трассе в Антгольц-Антерсельве.
