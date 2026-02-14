Олимпиада-2026. Биатлон. Женский спринт. Видеотрансляция
Украину в гонке представят Дмитренко, Городна, Меркушина и Джима
около 2 часов назад
Христина Дмитренко / Фото - Facebook
Сегодня, 14 февраля, женская сборная Украины по биатлону выступит в спринте на зимней Олимпиаде-2026.
Начало – в 15.45. Трансляция запланирована на платформе Суспільне Спорт, региональных каналах «Суспільного» и телеканале Eurosport.
Украину в гонке представят Христина Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина, Юлия Джима.
Гонка пройдет на трассе в Антхольц-Антерсельве.
Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2026 14 февраля: женский спринт в биатлоне, старт Шепьюка.