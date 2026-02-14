Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2026 14 февраля: женский спринт в биатлоне, старт Шеп'юка
Сегодня будет разыграно 8 комплектов наград
27 минут назад
Представляем расписание соревнований с участием украинцев на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане, а также расписание медальных видов.
Сегодня, 14 февраля, будет разыграно 8 комплектов наград.
Медальные соревнования с участием украинцев
Горнолыжный спорт, гигантский слалом (мужчины) – Дмитрий Шепюк – первая попытка стартует в 11.00, вторая и розыгрыш медалей – в 14.30.
Лыжные гонки, эстафета 4x7.5км (женщины) – Дарина Мигаль, Анастасия Никон, Елизавета Ноприенко, София Шкатула, начало – в 13.00.
Биатлон, спринт (женщины) – Кристина Дмитренко, Елена Городна, Александра Меркушина и Юлия Джима, начало – в 15.45.
Прыжки с трамплина, большой трамплин (мужчины) – Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко, старт – в 19.45.
Шорт-трек, 1500м (мужчины) – Олег Гандей, старт четвертьфиналов – в 21.15, большого финала – в 23.42.
Немедальные выступления с участием украинцев
Фристайл, биг-эйр (женщины) – Екатерина Коцар – начало – в 20.30.
Медальные соревнования без украинцев
Фристайл, параллельный могул (женщины). 1/8 финала начинаются в 12.00, полуфиналы – в 12.35, за бронзу – в 12.46, за золото – в 12.48.
Конькобежный спорт, 500м (мужчины) – старт – в 18.00.
Скелетон (женщины). Решающий старт – в 20.35.
Напоминаем, Виталий Мандзин — лучший среди украинцев в спринте на Олимпиаде-2026.
Поделиться