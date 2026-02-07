Украина определилась с составом на смешанную эстафету на Олимпиаде-2026
Гонка состоится 8 февраля
около 2 часов назад
Фото: Дмитрий Евенко
Сборная Украины по биатлону объявила состав на смешанную эстафету на Олимпиаде-2026.
В эстафетную четверку вошли: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городная и Александра Меркшина.
Соревнования состоятся в воскресенье, 8 февраля, в Антерсельве (Италия).
Старт запланирован на 15:05 по киевскому времени.
