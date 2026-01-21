Определён состав сборной Украины по лыжным видам спорта на Олимпиаду-2026
Игры будут проходить с 6 по 22 февраля
1 день назад
Определен состав сборной Украины по лыжным видам спорта на Зимние Олимпийские игры-2026.
В Милан-Кортина-2026 нашу страну представят 22 спортсмена, которые будут соревноваться в различных дисциплинах лыжного спорта:
Лыжные гонки
Анастасия Никон
София Шкатула
Елизавета Ноприенко
Дарья Мигаль
Дмитрий Драгун
Александр Лисогор
Дополнительные квоты (при необходимости): Дарья Ковалева и Андрей Доценко
Фристайл
Ангелина Брыкина
Диана Яблонская
Нелли Попович
Оксана Яцюк
Дмитрий Котовский
Максим Кузнецов
Александр Окипнюк
Ян Гаврюк
Фриски:
Катерина Коцар
Дополнительные квоты: Орест Коваленко
Запасные: Захар Максимчук
Сноубординг
Аннамари Данча
Дополнительные квоты: Надежда Гапатин и Михаил Харук
Горнолыжный спорт
Анастасия Шепиленко
Дмитрий Шепюк
Резервный состав: Тарас Филяк и Максим Марийчин
Прыжки на лыжах с трамплина
Евгений Марусяк
Виталий Калиниченко
Дополнительные квоты: Карина Козлова и Жанна Глухова
Лыжное двоеборье
Дмитрий Мазурчук
Александр Шумбарец
Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
