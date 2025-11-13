Владимир Кириченко

Организаторы Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе на официальном сайте МОК опубликовали расписание главных спортивных стартов четырёхлетия.

Игры-2028 станут самыми масштабными в истории, объединив 36 видов спорта и 51 дисциплину, которые пройдут на 49 аренах.

Церемония открытия запланирована на 14 июля 2028 года, а церемония закрытия — на 30 июля 2028 года.

Турнир стартует 12 июля 2028 года.

Финалы по бегу на 100 метров среди мужчин и женщин пройдут в первые два дня Игр, что станет частью исторической перемены мест между лёгкой атлетикой и плаванием в расписании.

15-й день Олимпиады станет самым интенсивным по количеству финалов в олимпийской программе — состоятся 26 финалов в 23 видах спорта.

По сравнению с Играми в Париже 2024 года, в программу ОИ-2028 возвращаются бейсбол и софтбол.

Напомним, МОК готовит новые правила для защиты женского спорта на Олимпийских играх.