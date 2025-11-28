Денис Седашов

Министр спорта Якуб Рутницкий объявил, что Польша начала подготовку к подаче заявки на проведение летних Олимпийских игр 2040 года. Основным городом-кандидатом рассматривают Варшаву, а проект станет частью масштабной «Стратегии развития польского спорта».

В презентации проекта приняли участие представители власти и спортивного сообщества, среди них — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, член МОК Майя Влошовская и четырехкратный олимпийский чемпион Роберт Корженевский.

Minister @KubaRutnicki otworzył dzisiejsze spotkanie, przedstawiając wizję Strategii Rozwoju Sportu oraz ideę organizacji igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w Polsce 🇵🇱



— Ministerstvo Sportu i Turystyki (@SPORT_GOV_PL) November 24, 2025

Кроме столицы, к организации потенциальной Олимпиады могут присоединиться Гданьск, Познань, Жешув, Вроцлав и Краков — города, которые рассматривают как площадки для соревнований или тренировочных баз. Такая модель позволит задействовать существующую инфраструктуру и распределить преимущества проекта между регионами.

