Польша планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2040 года
Основой проекта станет Варшава, а к организации могут присоединиться ещё пять крупных городов
1 день назад
Министр спорта Якуб Рутницкий объявил, что Польша начала подготовку к подаче заявки на проведение летних Олимпийских игр 2040 года. Основным городом-кандидатом рассматривают Варшаву, а проект станет частью масштабной «Стратегии развития польского спорта».
В презентации проекта приняли участие представители власти и спортивного сообщества, среди них — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, член МОК Майя Влошовская и четырехкратный олимпийский чемпион Роберт Корженевский.
Кроме столицы, к организации потенциальной Олимпиады могут присоединиться Гданьск, Познань, Жешув, Вроцлав и Краков — города, которые рассматривают как площадки для соревнований или тренировочных баз. Такая модель позволит задействовать существующую инфраструктуру и распределить преимущества проекта между регионами.
