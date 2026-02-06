Единственная представительница Украины в шорт-треке Елизавета Сидорько в интервью Суспільне Спорт высказалась о роли знаменосца на церемонии открытия Олимпиады-2026:

Тренер позвал меня и сказал, что ему позвонили из Национального олимпийского комитета и предложили мою кандидатуру в качестве знаменосца – он сказал, что сразу согласовал её, потому что я стопроцентно бы согласилась.

Я была очень поражена, потому что не ожидала, что мне будет поручено такая возможность, такое задание. Шорт-трек в Украине – не очень популярный вид спорта, и если сравнивать с другими украинскими спортсменами, например, биатлонистами или лыжниками – они более титулованы, чем я. Я была удивлена, потому что мы не очень популярны в Украине – а тут такая возможность стать знаменосцем.

Отец меня еще накануне спрашивал, когда еще ничего не было известно, возможно ли, что я буду нести флаг. Я говорю: «Да, наверное, нет. Там есть другие спортсмены, которые имеют больше наград, более популярные в Украине». Он был тоже очень поражен. Очень мной гордился. Он сказал, что попробует присоединиться к церемонии открытия, попытаться там смотреть. Сказал, что будут смотреть всем батальоном и будет говорить: «О, это моя дочь».