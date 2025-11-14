Олег Шумейко

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт в интервью sport-express.ua поделился ожиданиями от количества украинских спортсменов на Олимпийских играх-2026 в Италии:

Сегодня у нас есть 18 лицензий, но соревнования еще продолжаются. До 18 января еще есть время увеличить это количество.

На сколько лицензий вы рассчитываете?

Примерно на 40. Конечно, это мало, но мы осознаем, в какое время живем и что происходит в нашей стране.

На какие виды спорта вы возлагаете наибольшие надежды?

Мы очень надеемся проявить себя в фристайле, так как у нас есть медали на чемпионате мира и сильная внутренняя конкуренция. Также всегда рассчитываем на биатлон – у нас на Олимпиаду едет большая команда, и возможно кто-то сумеет завоевать медаль.

