Денис Седашов

Национальный олимпийский комитет Украины определил лучших спортсменов по итогам января.

Лучшим атлетом стал фристайлист Дмитрий Котовский. Украинец одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в канадском Лак-Бьюпорте, где в суперфинале выполнил свой фирменный прыжок «Ураган» и получил 131,56 балла. В настоящее время спортсмен готовится к выступлению на Олимпийских играх в Милане-Кортине.

Лучшим тренером месяца признан личный наставник Котовского — Энвер Аблаев.

Звание лучшего юного спортсмена января получил скелетонист Владислав Клименко. Он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы среди юниоров в немецком Винтерберге, а также занял пятое место в соревнованиях U23.

Лучшим тренером юного спортсмена стал Дмитрий Ткаченко.

