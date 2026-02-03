НОК Украины определил лучших спортсменов января
Экспертная комиссия отметила Дмитрия Котовского и Владислава Клименко
около 1 часа назад
Национальный олимпийский комитет Украины определил лучших спортсменов по итогам января.
Лучшим атлетом стал фристайлист Дмитрий Котовский. Украинец одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в канадском Лак-Бьюпорте, где в суперфинале выполнил свой фирменный прыжок «Ураган» и получил 131,56 балла. В настоящее время спортсмен готовится к выступлению на Олимпийских играх в Милане-Кортине.
Лучшим тренером месяца признан личный наставник Котовского — Энвер Аблаев.
Звание лучшего юного спортсмена января получил скелетонист Владислав Клименко. Он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы среди юниоров в немецком Винтерберге, а также занял пятое место в соревнованиях U23.
Лучшим тренером юного спортсмена стал Дмитрий Ткаченко.
