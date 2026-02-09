Анастасия Меркушина: «На Олимпиаде Александра бежала на моих лыжах, которые я ей передала с ЧЕ»
К сожалению, это не помогло Украине завоевать медаль
около 1 часа назад
Анастасия Меркушина / Фото - Facebook
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина в своих соцсетях рассказала, что передала лыжи своей сестре Александре Меркушиной для участия в зимних Олимпийских играх-2026.
«Забавный факт. Александра бежала на моих лыжах, которые я ей передала с чемпионата Европы».
На Играх в Италии в смешанной эстафете с участием Александры Украина заняла 8-е место.
В конце января Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке. Она не попала в состав сборной на Олимпиаду.