Денис Седашов

Будущие зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине станут историческими с точки зрения гендерного равенства: впервые в истории количество женских квот приблизилось к половине — 47% — это самый высокий показатель в истории зимних Игр. Сообщает Inside The Games.

Из 116 видов спорта 50 будут женскими, а 12 — смешанными, что позволит женщинам участвовать в рекордных 53,4% всех соревнований. Кроме того, программа Игр 2026 года включает четыре новые женские дисциплины: фристайл, двойной могул, санный спорт, прыжки с большого трамплина и спринт в ски-альпинизме.

Ещё одним историческим нововведением станет равенство дистанций в лыжных гонках: мужчины и женщины будут соревноваться на одинаковых дистанциях.

Эти достижения стали результатом десятилетий развития олимпийского движения. Для сравнения, на первых зимних Играх в Шамони 1924 года женщины составляли лишь 4,3% спортсменов и участвовали исключительно в фигурном катании.

