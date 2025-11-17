Денис Седашов

Подготовка к Олимпиаде в Милане и Кортине-д’Ампеццо выходит на решающий этап. Министр спорта и молодежи Италии Андреа Абоди заявил, что ключевая инфраструктура будет готова вовремя, хотя проект требовал значительных государственных инвестиций и сложной координации. Сообщает Inside The Games.

По его словам, самым сложным техническим заданием стала трасса для бобслея в Кортине.

Мы достигли за год того, на что Китаю понадобилось два. Андреа Абоди

Министр признал, что отдельные проекты завершат уже после Игр, так как масштабы подготовки велики и требуют четкого планирования — в частности в вопросах безопасности, мобильности и обеспечения услуг.

Подводя итоги, Абоди коротко отметил главную проблему:

Времени мало. Андреа Абоди

Трасса Евхенио Монти готова к Олимпиаде-2026: в ноябре — первые квалификационные старты.