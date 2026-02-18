Денис Седашов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети обратился к международным партнерам с призывом игнорировать церемонию открытия Паралимпийских игр. Причина — разрешение организаторов поднимать флаги россии и беларуси, несмотря на продолжающуюся войну.

Сибига убежден, что нельзя отделять флаги и гимны от режимов, которые ведут захватническую войну.

В современной России даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины. Предоставление такой системе престижной международной платформы посылает опасный сигнал, что ответственность можно отодвинуть на второй план… Я поручил послам Украины провести переговоры с чиновниками стран пребывания и призвать их не участвовать в церемонии открытия, если это позорное решение не будет отменено. Андрей Сибига

Комиссар ЕС не поедет на открытие Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян.