Украинский саночник Назарий Качмар рассказал о первых впечатлениях от пребывания в олимпийской деревне Кортины, где уже полностью разместилась украинская сборная. Слова приводит пресс-служба НОК Украины.

Всего в поселке проживают спортсмены четырех дисциплин — санного спорта, скелетона, бобслея и женского горнолыжного спорта.

Когда мы заселялись в поселок, был длинный путь до наших домиков. Открыли двери — показалось, что будет мало места, но потом, когда расставили вещи, обжились, оказалось, что всего хватает.

Условия проживания хорошие, все хорошо. Живем мы по двое. Как и во всех поселках на территории есть столовая, спортзал, игровые зоны, зоны отдыха. В общем, царит крутая атмосфера, чувствуется приближение праздника спорта.