Украинский саночник — об олимпийской деревне Кортине: «Чувствуется праздник спорта»
Назарий Качмар отметил комфортные условия проживания, наличие спортзала, столовой и игровых зон
около 2 часов назад
Украинский саночник Назарий Качмар рассказал о первых впечатлениях от пребывания в олимпийской деревне Кортины, где уже полностью разместилась украинская сборная. Слова приводит пресс-служба НОК Украины.
Всего в поселке проживают спортсмены четырех дисциплин — санного спорта, скелетона, бобслея и женского горнолыжного спорта.
Когда мы заселялись в поселок, был длинный путь до наших домиков. Открыли двери — показалось, что будет мало места, но потом, когда расставили вещи, обжились, оказалось, что всего хватает.
Условия проживания хорошие, все хорошо. Живем мы по двое. Как и во всех поселках на территории есть столовая, спортзал, игровые зоны, зоны отдыха. В общем, царит крутая атмосфера, чувствуется приближение праздника спорта.
