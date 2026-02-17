Украинский горнолыжник Дмитрий Шепьюк завершил свои выступления на Олимпийских играх-2026.

20-летний Шепьюк стал вторым украинским горнолыжником, которому удалось финишировать во всех четырех дисциплинах на Олимпийских играх – до него это сделал Николай Скрябин, тоже в Италии – на Играх 2006 года.

Шепьюк финишировал 33-м в скоростном спуске, 36-м в супергиганте, 40-м в гигантском слаломе и 32-м в слаломе.

