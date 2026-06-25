Скі-альпинизм официально включили в программу зимних Олимпийских игр-2030
На будущих Играх спортсмены разыграют медали в пяти дисциплинах
около 3 часов назадПодписаться в
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил ски-альпинизм как дополнительный вид спорта на зимней Олимпиаде-2030, которую примут Французские Альпы. Соответствующее решение приняли на последней сессии организации.
Согласно официальному пресс-релизу МОК, на будущих Играх спортсмены разыграют медали в пяти дисциплинах: спринте, эстафете, смешанной эстафете, а также в индивидуальных гонках среди мужчин и женщин.
Напомним, ски-альпинизм дебютировал в программе зимних Олимпийских игр в начале 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
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