Денис Седашов

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил ски-альпинизм как дополнительный вид спорта на зимней Олимпиаде-2030, которую примут Французские Альпы. Соответствующее решение приняли на последней сессии организации.

Согласно официальному пресс-релизу МОК, на будущих Играх спортсмены разыграют медали в пяти дисциплинах: спринте, эстафете, смешанной эстафете, а также в индивидуальных гонках среди мужчин и женщин.

Напомним, ски-альпинизм дебютировал в программе зимних Олимпийских игр в начале 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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