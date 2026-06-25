Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих анонсировала свое участие в летнем чемпионате Украины по лёгкой атлетике. Для титулованной спортсменки это будет первое выступление на национальном первенстве под открытым небом с 2021 года.

Главный старт страны примет Львов с 10 по 12 июля. Женские соревнования в секторе для прыжков в высоту пройдут в вечерней программе в пятницу, 10 июля. Сообщает Суспільне Спорт.

Я очень рада, потому что это будет мой первый чемпионат Украины на улице за пять лет. В последний раз выступала перед Олимпийскими играми в Токио. Надеюсь, что много людей придут поддержать наших спортсменов во Львове, поэтому ждем. Ярослава Магучих

В двух предыдущих летних сезонах легкоатлетка пропускала внутренние соревнования, сосредотачиваясь на международных коммерческих и официальных стартах.

Магучих выиграла этап Континентального тура в Загребе.