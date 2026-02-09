Украина определила состав на мужскую индивидуальную гонку ОИ-2026
Соревнования пройдут 10 февраля
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону определил состав на индивидуальную гонку на зимних Олимпийских играх 2026 года.
Украину представят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.
Богдан Борковский, который также находится в олимпийской заявке, участия в индивидуальной гонке не примет.
Мужская индивидуальная гонка на Олимпиаде-2026 запланирована на 10 февраля.
