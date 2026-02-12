«Владе, ми з тобой!» Украинские саночники встали на колено в знак поддержки Гераскевича
Украина финишировала шестой, установив рекордный для себя результат
Сборная Украины по санному спорту выразила поддержку скелетонисту Владиславу Гераскевичу после его дисквалификации на Олимпиаде-2026.
После выступления в смешанной командной эстафете украинские спортсмены встали на колено и подняли шлемы в знак солидарности.
Влад, мы с тобой! Украина с тобой!
Украинцы установили рекордный для себя результат в смешанной эстафете по санному спорту, заняв шестое место.
Сине-желтых представляли Юлианна Туницкая, Игорь Гой, Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Елена Стецков и Александра Мох.
Победу одержала команда Германии с временем 3:41.672. Серебряные награды достались Австрии (+0.542), а бронзу завоевали итальянские саночники (+0.849).
Напомним, Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за шлема с портретами погибших украинских спортсменов.
