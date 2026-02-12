Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Глава МИД резко раскритиковал действия МОК, заявив, что организация нанесла удар прежде всего по собственной репутации. По словам Сибиги, украинский спортсмен лишь стремился почтить память атлетов, погибших во время войны, и в его действиях не было ничего, что противоречило бы правилам или этическим нормам.

МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент позора.

Он лишь хотел почтить память спортсменов, убитых во время войны. В этом нет ничего, что противоречило бы правилам или этике.

МОК запугивал, проявлял неуважение и даже поучал нашего спортсмена и других украинцев, как им следует молчать о "одном из 130 конфликтов в мире".

МОК также систематически не смог противостоять крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии — россии.

Стране, которая начала три вторжения во время Олимпийского перемирия за последние три десятилетия, реализовала крупнейшую государственную допинговую программу, убила 650 украинских спортсменов и тренеров и разрушила 800 спортивных объектов в Украине.

Именно россиян нужно отстранять, а не запрещать почтение их жертв. Ни один из них не является "нейтральным".

Если Олимпийское кредо гласит, что "самое важное на Олимпийских играх — не победа, а участие", то Международный олимпийский комитет полностью предал его, не позволив Владиславу Гераскевичу принять участие, и предал 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых россией.

Мы гордимся тем, что имеем Владислава, который не предал их. Спасибо за твои принципы и смелость.