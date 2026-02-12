МОК разрешил Гераскевичу остаться на Олимпиаде-2026
В то же время спортсмен не сможет продолжить выступления из-за дисквалификации, связанной с дизайном его шлема
29 минут назад
Фото: Getty Images
Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу разрешили остаться на зимних Олимпийских играх в Италии после решения Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета.
Ранее спортсмена был дисквалифицирован из-за шлема с изображениями украинских атлетов, которые погибли во время войны с Россией.
В то же время в заявлении МОК отмечено, что украинец не будет иметь права участвовать в дальнейших соревнованиях на Олимпиаде.