Денис Седашов

Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу разрешили остаться на зимних Олимпийских играх в Италии после решения Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета.

Ранее спортсмена был дисквалифицирован из-за шлема с изображениями украинских атлетов, которые погибли во время войны с Россией.

В то же время в заявлении МОК отмечено, что украинец не будет иметь права участвовать в дальнейших соревнованиях на Олимпиаде.