Денис Седашов

Во время зимних Олимпийских игр-2026 в Италии безопасность будут обеспечивать не менее шести тысяч правоохранителей.

Как сообщает Repubblica со ссылкой на министра внутренних дел Маттео Пьянтедози, для охраны общественного порядка будут привлечены 3,2 тысячи сотрудников государственной полиции, 1970 карабинеров и 838 представителей финансовой гвардии.

Правительство Италии также выделило 30 миллионов евро Министерству внутренних дел на усиление мер безопасности, предотвращение терроризма и гражданскую защиту.

Кроме того, более 13 миллионов евро будут направлены на логистическую и оперативную поддержку вооруженных сил, еще 2,8 миллиона — на нужды итальянского агентства по кибербезопасности.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля.

