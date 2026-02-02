Первые сине-желтые флаги замаячили в олимпийской деревне Кортины
Украинские спортсмены начали прибывать в Италию на Олимпиаду-2026
около 1 часа назад
Украинские спортсмены уже начали прибывать в олимпийские деревни в Италии. Первыми заселились представители санного спорта и скелетона, которые сразу украсили свои модульные домики сине-желтыми флагами.
О том, как они оформляют домики в национальные цвета, поделились видео украинские спортсменки — Юлианна Туницка и Елена Стецкив.
Украина определилась с знаменосцем Олимпиады-2026.