Денис Седашев

Украинские спортсмены уже начали прибывать в олимпийские деревни в Италии. Первыми заселились представители санного спорта и скелетона, которые сразу украсили свои модульные домики сине-желтыми флагами.

О том, как они оформляют домики в национальные цвета, поделились видео украинские спортсменки — Юлианна Туницка и Елена Стецкив.

Украина определилась с знаменосцем Олимпиады-2026.