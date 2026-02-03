«Наша игра — это спорт»: Ковентри объяснила роль МОК в современном мире
Президентка Международного олимпийского комитета заявила, что МОК стремится защитить спорт от политического влияния
около 1 часа назад
Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри на пресс-конференции подчеркнула, что главная задача МОК — сохранить спорт вне политики и обеспечить равные условия для всех атлетов.
По ее словам, Олимпийские игры должны оставаться нейтральным пространством, где спортсмены могут соревноваться без ограничений, связанных с политическими конфликтами между государствами.
Мы — спортивная организация. Наша игра — это спорт. Это означает сохранение спорта как нейтрального пространства, где каждый атлет может свободно соревноваться, не сталкиваясь с ограничениями из-за политики. В всё более разделенном мире этот принцип важен как никогда. Именно он позволяет Олимпийским играм оставаться источником вдохновения.
