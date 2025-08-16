Двойной успех Украины: Била и Деревянко завоевали медали в пауэрлифтинге на Всемирных играх-2025
В Чэнду украинки завоевали «серебро» и «бронзу» в легкой категории среди женщин, поднявшись вместе на пьедестал почета
около 3 часов назад
Украинская сборная завоевала еще один яркий двойной подиум на Всемирных играх-2025 в Чэнду. В легкой весовой категории среди женщин отличились сразу две спортсменки.
Татьяна Била стала серебряным призером, продемонстрировав блестящие результаты:
приседания — 207.5 кг,
жим лежа — 130 кг,
становая тяга — 175 кг,
что в итоге принесло ей 107.77 балла по Формуле IPF.
Анастасия Деревянко завоевала бронзовую медаль, показав:
приседания — 205 кг,
жим лежа — 127.5 кг,
становая тяга — 180 кг,
с суммарным результатом 105.45 балла по Формуле IPF.
Чемпионкой Всемирных игр стала Зузанна Кула из Польши, которая установила мировой рекорд в приседаниях — 223 кг.
Для Анастасии Деревянко эта бронза стала уже второй наградой Всемирных игр — в Бирмингеме-2022 она также заняла третье место.