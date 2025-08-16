Украинская сборная завоевала еще один яркий двойной подиум на Всемирных играх-2025 в Чэнду. В легкой весовой категории среди женщин отличились сразу две спортсменки.

Татьяна Била стала серебряным призером, продемонстрировав блестящие результаты:

приседания — 207.5 кг ,

жим лежа — 130 кг ,

становая тяга — 175 кг,

что в итоге принесло ей 107.77 балла по Формуле IPF.

Анастасия Деревянко

Анастасия Деревянко завоевала бронзовую медаль, показав:

приседания — 205 кг ,

жим лежа — 127.5 кг ,

становая тяга — 180 кг,

с суммарным результатом 105.45 балла по Формуле IPF.

Чемпионкой Всемирных игр стала Зузанна Кула из Польши, которая установила мировой рекорд в приседаниях — 223 кг.

Для Анастасии Деревянко эта бронза стала уже второй наградой Всемирных игр — в Бирмингеме-2022 она также заняла третье место.