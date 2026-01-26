Денис Седашов

Украинский сумоист Данило Явгусишин, известный в мире профессионального сумо под боевым псевдонимом Аонишики Арата, прокомментировал свою знаковую победу на престижном турнире Hatsu Basho. Украинец, который выступает в высоком ранге одзеки, признался, что успех дался ему нелегко — как физически, так и эмоционально. Слова приводит Yahoo! News Japan.

Попытался заснуть [после победы], но не смог. Наверное, всего 5 минут [поспал]. Наконец, можно немного расслабиться. По сравнению с моей первой победой, на этот раз я время от времени лидировал и еще выступал в ранге одзэки. Несмотря на это, мне удалось показать своё собственное сумо, так что турнир был действительно хорошим. Решающая схватка с Атаміфудзі? Это было не самое лучшее. Противник атаковал сильнее, и мне не удалось показать своё обычное сумо. Однако мое тело как-то отреагировало, и я рад, что смог победить. Больше чем радость, я почувствовал сильное облегчение. Данило Явгусишин

Явгусишин не собирается останавливаться на достигнутом и уже думает о весеннем турнире, хотя старается не перегружать себя лишними ожиданиями:

Весенний турнир? Не хочу слишком задумываться, просто хочу бороться в своем стиле. Буду усердно тренироваться и развиваться в различных аспектах. Если смогу демонстрировать сумо в стиле Аонишики, которое приносит людям удовлетворение, это и будет моим стремлением. Данило Явгусишин

Напомним, в ноябре 2025 года Явгусишин выиграл Kyushu Basho в Фукуоке и стал первым украинцем — обладателем Кубка императора.