Мотрічко — чемпионка мира по классическим шашкам
Для украинской спортсменки это вторая мировая корона
около 2 часов назад
Украинка Виктория Мотрычко завоевала титул чемпионки мира по классическим шашкам. Мировое первенство в Тринидаде и Тобаго проходило по швейцарской системе.
Мотрычко завершила турнир с тремя победами в девяти турах, не потерпев ни одного поражения. Для украинской спортсменки это уже второй мировой титул — первый она завоевала в 2023 году.
Также участие приняли Юлия Макаренкова, Елена Короткая и Ольга Балтаджи.