2025 год подходит к концу, и мы продолжаем подводить его главные спортивные итоги. С лучшими спортсменами уходящего года уже определились, теперь на очереди наши спортсменки, чьи достижения заставляли гордиться и радоваться от счастья всю страну. Итак, не будем медлить: поехали!

10. Екатерина Садурская (фридайвинг)

Украинская фридайверша вновь провела сезон на высоком уровне. В течение года она завоевала золото чемпионата мира в дисциплине «постоянный вес без ласт» и покоряла мировые рекорды.

Единственным провалом Садурской стали Всемирные игры – престижный мультиспортивный форум для неолимпийских дисциплин. Прибыв туда в роли одной из фавориток, Садурская все же осталась без наград и финишировала на девятой позиции.

Тем не менее, даже этот результат не испортил общего впечатления от года. 2025-й Садурская оценивает положительно и уже смотрит вперед: в планах – новые медали в 2026 году и шаги к тому, чтобы фридайвинг получил олимпийский статус.

9. Элина Свитолина (теннис)

Сезон-2025 был далеко не лучшим в карьере Элины. Однако, нет причин считать его провальным. Два выхода в четвертьфиналы турниров Grand Slam, убедительная игра на грунте с победой на WTA 250 в Руане и полуфиналом престижного «тысячника» в Мадриде, исторический прорыв сборной Украины в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, а также итоговое 14-е место в рейтинге WTA – все это свидетельствует о высоком уровне и стабильном классе.

Вполне вероятно, что заветный титул Grand Slam так и останется для Элины недостижимым. Но Свитолина – именно та фигура, которая годами продолжает вести за собой весь украинский теннис.

8. Екатерина Коцар (фристайл)

Своё место в этом рейтинге Екатерина Коцар заслужила благодаря выходам в финалы, а также историческому для украинского фристайла серебру в женском биг-эйре. В олимпийский сезон украинка вошла с заметно стабильными выступлениями и уже рассматривается как одна из реальных претенденток на финал и на Олимпийских играх 2026.

Готовясь к зимней Олимпиаде, 25-летняя фристайлистка работает над рядом «сюрпризов», которые рассчитывает продемонстрировать непосредственно во время соревнований в биг-эйре. Параллельно Коцар намерена добавить и в слоуп-стайле – дисциплине, где в её активе пока лишь один финиш в топ-10 за всю карьеру.

7. Алина Комащук (фехтование)

В сезон, когда легендарная Ольга Харлан сделала паузу в выступлениях, именно Комащук взяла на себя лидерские функции в национальной команде и завоевала свои первые личные награды на чемпионатах мира и Европы. Наконтинентальном первенстве в Генуе Комащук провела яркий турнир, уступив только в финале и завоевав серебряную награду.

На чемпионате мира в Тбилиси Алина записала в актив победы над немкой Элизабет Гетте, китаянкой Инь Фу, двукратной чемпионкой мира Мисаки Эмурой из Японии и двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр Сарой Бальцер из Франции. Препятствием на пути к финалу стала лишь полька Зузанна Цеслар — трехкратная призерка чемпионатов Европы, так что украинка завершила турнир с бронзой.

6. Ярослава Магучих (легкая атлетика)

Насколько же сильно на оценку спортсмена влияют наши ожидания. Серебряная награда в финале Бриллиантовой лиги и бронзовая медаль чемпионата мира — именно так выглядел «самый слабый» за последние четыре года сезон для Ярославы Магучих, ведущей легкоатлетки сборной Украины.

Подходя к двум ключевым стартам летней части года в статусе главной фаворитки, украинская прыгунья в высоту так и не смогла подняться на высшую ступень пьедестала.

Но даже в таком сезоне показатели Магучих остаются впечатляющими: 15 призовых мест в 17 стартах, десять побед и стабильный статус одной из сильнейших спортсменок планеты. Единственной, кому в этом году удавалось регулярно навязывать ей конкуренцию, стала австралийка Никола Олислагерс, которая при этом неоднократно отмечала «революционное влияние» Магучих на собственные успехи.

5. Таисия Онуфрийчук (художественная гимнастика)

Новая звездочка украинской художественной гимнастики, 17-летняя киевлянка Таисия Онуфрийчук, уверенно заявляет о себе на мировой арене и постепенно закрепляется среди лидеров. На июньском чемпионате Европы в Таллине она принесла Украине золотую медаль в самой престижной дисциплине — многоборье. Набрав 117,800 балла, Онуфрийчук стала лишь третьей украинкой в истории, которая выиграла многоборье на континентальных первенствах, после Екатерины Серебрянской (1996) и Елены Витриченко (1997).

Личный вклад на Евро Таисия дополнила еще несколькими наградами: серебряными медалями в упражнении с булавами и командном зачете, а также бронзой в упражнениях с обручем и лентой.

На августовском чемпионате мира в Рио-де-Жанейро украинка была максимально близка к медали в многоборье — с результатом 117,400 балла она финишировала четвертой. В то же время без наград она не осталась, завоевав бронзовые медали в упражнении с лентой и в командном первенстве.

4. Виктория Мотричко (шашки)

В 2025 году Виктория Мотричко продолжает доминировать в мировом шашечном туре. В октябре она триумфировала на чемпионате мира в Тринидаде и Тобаго в классической программе, набрав 12 очков из 19 возможных за девять туров и, в частности, одержав победу над своей главной соперницей — Дарьей Ткаченко, что родилась в украине.Донецкая область, в 2016 получила российское гражданство, а сейчас представляет Нидерланды. Уже в 2026 году Виктория будет защищать мировую корону и статус сильнейшей игрокини планеты в матчевом противостоянии с той же Ткаченко. Кроме этого, в 2025 году спортсменка пополнила коллекцию наград еще двумя бронзовыми медалями мирового первенства. Она удачно выступила в дисциплинах блиц (5 минут + 3 секунды на ход) и суперблиц (3 минуты + 2 секунды), соревнования по которым в августе принимал нидерландский город Хогевен. 3. Влада Харькова (фехтование) Топ-3 нашего рейтинга открывает шпажистка, которая в 2025 году сделала золотой дубль, выиграв и чемпионат мира, и чемпионат Европы: на мировом первенстве сделала это сама, а на континентальном – в команде. Золотую награду Влады Харьковой, уроженки Закарпатья, которая ныне проживает в Киеве, вполне можно отнести если не к громким сенсациям, то по крайней мере к серьезным неожиданностям турнира. Ее путь к вершине был чрезвычайно тернистым: в трех из шести поединков победу удалось вырвать с минимальной разницей – в один укол. В частности, в четвертьфинале Харькова в напряженной борьбе обыграла француженку Элоиз Ванриссель (15:14), а в полуфинале с таким же счетом одолела лидера мирового рейтинга FIE и чемпионку мира-2022 кореянку Сон Се-Ра. Не менее драматичным оказался и финал против эстонки Катрины Лехис, где судьбу золота решил укол приоритета – 15:14. Этот триумф стал лишь вторым золотом Украины в женской шпаге на чемпионатах мира после победы Натальи Конрад в 2003 году. В целом же Харькова стала пятой украинской спортсменкой, которая завоевывала золото мирового первенства в личных соревнованиях по фехтованию. 2. Алла Белинская (борьба) Триумфировать на чемпионате Европы по борьбе – уже серьезный вызов, завоевать золото мирового первенства – задача еще более высокого уровня. А вот соединить оба успеха в одном сезоне – это просто космос, и именно это в 2025 году смогла сделать Алла Белинская. В течение 2025-го Белинская снова начала выступать в весовой категории до 72 кг – той самой, в которой четыре года назад завоевала свою пока что единственную европейскую золотую медаль. Между этими победами украинская борчиня меняла весовые дивизионы, но до самой высокой ступени пьедестала больше не доходила. Примечательно, что на обоих главных турнирах сезона Алла дважды праздновала победу над одной и той же соперницей – турчанкой Несрин Баш. 1. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) Людмила Лузан и до 2025 года справедливо считалась одной из лидеров украинского спорта в олимпийских дисциплинах. Но именно в этом сезоне она достигла показателя, который в ее виде удается далеко не каждому даже среди самых ярких звезд мирового гребля. Четыре старта – четыре золотые медали: на чемпионате мира в этом году Лузан неоставила соперницам ни единого шанса. Две победы в каноэ-одиночках лишь в очередной раз закрепили за ней статус одной из сильнейших гребчих планеты, а два "золота" в каноэ-двойке вместе с новой напарницей Ириной Федоровой стали убедительным реваншем за серебряные награды, добытые ранее на чемпионате Европы. Поэтому статус королевы украинского спорта в 2025 году без всяких сомнений можем отдать именно ей.

В материале использованы фото Getty images