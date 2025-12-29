Михаил Цирюк

2025 год подходит к концу, поэтому самое время подвести его главные спортивные итоги. В непростые времена наши спортсмены и спортсменки дарили нам большие и яркие победы. Настало время поговорить о тех, кто больше всего прославил Украину на спортивных аренах мира, поэтому предлагаем вашему вниманию наш топ-10 лучших отечественных спортсменов в году, который завершается. Именно спортсменов-мужчин, ведь о спортсменках еще поговорим отдельно.

10. Никита Кошман (фехтование)

Когда мы в последние годы говорим об успехах украинского фехтования, то обычно речь идет о женщинах. Однако в этом году 23-летний Никита Кошман изменил эту тенденцию. На чемпионате мира-2025 в грузинском Тбилиси он дошел до полуфинала турнира и завоевал бронзовую медаль в индивидуальной шпаге.

Его награда стала для Украины первой в этой дисциплине за три года, с тех пор как на третью ступеньку подиума ЧМ-2022 поднимался Игорь Рейзлин. А для самого Кошмана бронза чемпионата мира-2025 стала дебютной наградой в карьере на уровне мирового первенства. До сих пор украинец поднимался на подиум на уровне Кубка мира.

9. Егор Якушенко (греко-римская борьба)

Любые успехи спортсмена на молодежном и юниорском уровне нужно делить на два, однако когда атлет год за годом доминирует в своей возрастной категории, это, безусловно, заслуживает внимания и признания. Именно таким боссом юниорской греко-римской борьбы в весовой категории до 97 килограммов стал 19-летний Егор Якушенко.

В 2025 году он стал чемпионом мира среди молодежи (до 23 лет) и юниоров (до 20 лет), а также чемпионом Европы по молодежи и серебряным призером — по юниорам. Но самое главное, что наш талантливый борец, побеждая заметно старших по возрасту соперников, не просто присутствует на ковре, а борется эффектно и технически, проводит большое количество бросков и результативных приемов.

При этом Якушенко является грандом молодежной греко-римской борьбы уже не первый год: в 2024 он уже становился чемпионом мира и Европы среди юниоров. Теперь остается надеяться, что переход Егора во взрослый спорт пройдет успешно, и если это случится — Украина получит еще одного спортсмена уровня Жана Беленюка.

8. Назар Чепурный (спортивная гимнастика)

Довольно успешно, в свое время, во взрослый спорт перешел ныне 23-летний Назар Чепурный, который сегодня является одним из сильнейших представителей Украины в спортивной гимнастике.

В этом году атлет порадовал нас двумя бронзовыми медалями в опорном прыжке на двух самых престижных соревнованиях – чемпионате Европы в Лейпциге и чемпионате мира в Джакарте. Очень хотелось бы, чтобы следующим шагом Назара стало золото. На континентальном первенстве он уже его завоевывал, триумфируя в 2024

7. Александр Окипнюк (лыжная акробатика)

году в командных соревнованиях в Римини, а вот победа на ЧМ, надеемся, ещё впереди.

В 2025 году украинцы достигли успехов и в зимних видах спорта, и автор одного из главных из них – Александр Окипнюк, который триумфировал на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике. Важность его золота придаёт некоторая историчность этой награды.

Окипнюк – третий украинец, выигравший этап Кубка мира по лыжной акробатике. До него сине-жёлтым это удавалось Дмитрию Котовскому и олимпийскому чемпиону Александру Абраменко. В целом золото Окипнюка – седьмое для Украины на этом уровне. Пять выигранных этапов за карьеру имеет Абраменко, еще два – Котовский.

Также этой победой Александр побил свой личный рекорд. В суперфинале Окипнюк за прыжок с коэффициентом сложности 5.1 получил 130.56 баллов и обошел ближайшего преследователя, призера чемпионатов мира Пирмина Вернера более чем на 20 баллов!

6. Никита Шеремет (плавание)

Еще один Никита в нашем рейтинге, и этот тоже соревнуется на дорожке, правда, в бассейне. 18-летний Никита Шеремет стал одним из открытий и прорывов украинского спорта в 2025 году. В этом году он стал чемпионом мира среди юниоров, серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров и серебряным призером взрослого Евро на короткой воде. Все достижения – в коронной дисциплине: 50 метров вольным стилем.

Кроме того, в эстафетном заплыве 4 по 50 м этого же турнира Шеремет стал мировым рекордсменом среди юниоров: время голландца Кензо Симонса на короткой воде (20.98 секунд), установленное в 2019 году, он превзошел на 0.14 секунд, а также обновил взрослый рекорд Украины, превзойдя на 0.12 секунды достижение Андрея Говорова, установленное в августе 2016 года.

5. Юрий Ковальчук (современное пятиборье)

Места в топ-5 предназначены только для чемпионов крупнейших взрослых соревнований, и первый из таких – 23-летний Юрий Ковальчук. Летом этого года львовянин стал первым чемпионом Европы по современному пятиборью по новым правилам. Кроме этого, Юрий вместе с Данилом Сычем завоевали серебро Европейского первенства в эстафете.

Напомним, что современное пятиборье с 2025 года имеет обновлённый формат: вместо конкуров – полоса препятствий, а фехтование проводится только в основном раунде по олимпийской системе.

4. Павел Коростылев (пулевая стрельба)

Один из самых опытных участников сегодняшнего рейтинга за свою карьеру выиграл уже столько всего, что очередной медалью его точно не удивишь. Однако чемпион мира – это всегда чемпион мира, что и обеспечило высокую позициюПавла Коростильова не должно удивлять.

В этом году Павел Коростылев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе, который проходит в Египте. Лидер сборной Украины стал лучшим в стрельбе из крупнокалиберного пистолета. По итогам двух соревновательных дней у Коростылева и представителя Индии Гуприта Сингха было равное количество очков, но благодаря попаданиям в центр мишени украинец получил преимущество, которое принесло ему золото ЧМ.

Также Павел Коростылев вместе с Максимом Городинцем и Владимиром Пастернаком стали вице-чемпионами в этом виде стрельбы в командных соревнованиях, уступив только французам.

3. Данило Явгустишин (сумо)

Своё место в топ-3 Данило Явгустишин заслужил хотя бы тем, что впервые в истории заставил говорить о сумо в масштабах всей страны. В этом году украинский сумоист впервые в истории выиграл соревнование высочайшего ранга в мире. Кроме того, он стал первым европейским чемпионом Кубка Императора за почти 8 лет.

На турнире Kyushu Basho сумоисты проводили по 15 схваток, в которых Явгустишин одержал 12 побед и вышел сражаться в чемпионском плей-офф с представителем Монголии Сугаррагчаагийном Бямбасуреном.

В свои 21 год и 8 месяцев Данило, известный японской публике под анимешным «сценическим» именем Аонисики Арата, стал четвертым самым молодым чемпионом в истории соревнований уровня макуути, элитного дивизиона сумо. А Украина – лишь седьмая страна в истории, чей спортсмен стал чемпионом самых престижных соревнований в сумо.

2. Алексей Середа (прыжки в воду)

Приятно, что в 20 лет Алексей Середа уже признанный гранд в своем виде спорта. Три золота и серебро на соревнованиях высшего уровня просто не позволяют поставить нашу юную звезду ниже.

Высшая ступень пьедестала на чемпионате мира по водным видам спорта Середе в этом году еще не покорилась, но надеемся, что все еще впереди. В прыжке с 10-метровой вышки на мировом первенстве Алексей ограничился серебром, а вот свой золотой запас пополнил на Евро по прыжкам в воду, став победителем в своей любимой 10-метровой вышке, синхронной вышке с 10 метров и смешанных командных соревнованиях. Превзойти его среди украинских спортсменов-мужчин в этом году смогла лишь одна персона.

1. Александр Усик (бокс)

Победу в нашем достаточно непопсовом рейтинге одерживает максимально попсовый спортсмен. Но кто, если не он? Александр Усик – это не только про спортивные достижения. Это настоящий бренд. Он уже легенда, он уже выдающийся, и уже стал в один ряд с самыми известными украинцами в истории. Андрей Шевченко, братья Кличко – Усик уже в этой славной компании, а его «Айм вэри фил» и «Донт пуш зе хорсес» звучат по всему миру.

К такому высокому статусу Усик шел всю свою жизнь и карьеру, но так получилось, что наибольшие достижения этой карьеры пришлись именно на2024 и 2025 год. Так кто же мы такие, чтобы не вручить чемпиону заслуженную награду?

В этом году Усик провел только один бой, нокаутировав в 5 раунде британца Даниэля Дюбуа. Однако в этом бою Александр во второй раз в карьере получил звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе.

Он прошел бокс, как компьютерную игру, всем всё доказал, и вполне возможно, что именно в этом году мы в последний раз увидели бой такого масштаба и спортивного веса. Далее, вероятно, будут преимущественно «представления» за бешеные деньги, а затем и заслуженная пенсия. Хотя, кто знает, возможно Усик, найдёт для себя еще какую-то мотивацию, потому что своё дело он точно любит.

В материале использованы фото Getty images