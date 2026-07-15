Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) и народная депутат Ольга Саладуха отреагировала на предложение девяти стран ЕС лишить финансирования Международный олимпийский комитет (МОК) и лояльные к России спортивные федерации.

Саладуха назвала этот шаг эффективным инструментом борьбы с российским лоббизмом и выразила надежду, что количество государств, поддерживающих инициативу Эстонии, только возрастет.

Важная инициатива Эстонии, которая предложила лишить европейского финансирования МОК и международные федерации, возвращающие россиян и белорусов к соревнованиям.

Это действительно будет эффективным решением и оно изменит баланс в мировой спортивной среде в пользу сохранения санкций против агрессоров.

Идею поддержали Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция. Это уже немало. Надеюсь, что поддержка будет еще большей.

Так поборники честного спорта смогут противодействовать российскому лоббизму. Логика проста. Если кто-то готов прогибаться под Кремль, он должен дорого заплатить. Если кто-то не может обойтись без денег РФ, пусть обходится без денег Евросоюза.

Благодарю Эстонию и всех партнеров, солидаризировавшихся с этой инициативой. Она еще раз подтверждает — легкого триумфального возвращения России и Беларуси в большой спорт не будет. В мире слишком много людей, которые не хотят пожимать запятнанные кровью руки.