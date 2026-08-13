Хижняк будет драться с аргентинцем во Львове
Украинец выйдет на ринг против Дурвала Элиаса Паласио
Олимпийский чемпион Александр Хижняк (2-0, 2 КО) узнал имя соперника на свой следующий поединок. Украинец выйдет в ринг в рамках вечера бокса от компании Usyk 17 Promotions, который состоится 22 августа во Львове. Сообщает USYK-17 PROMOTIONS.
Соперником 31-летнего украинца (2-0, 2 КО) в его третьем бою на профи-ринге станет опытный аргентинец Дурваль Элиас Паласио (16-4, 10 КО).
На кону этого противостояния будет вакантный пояс WBA Gold International. Для Хижняка это будет первый титульный поединок в профессиональной карьере.
Первый титульный поединок Александра Хижняка: вечер Usyk 17 Promotions эксклюзивно на Киевстар ТВ.
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