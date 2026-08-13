Денис Седашов

Олимпийский чемпион Александр Хижняк (2-0, 2 КО) узнал имя соперника на свой следующий поединок. Украинец выйдет в ринг в рамках вечера бокса от компании Usyk 17 Promotions, который состоится 22 августа во Львове. Сообщает USYK-17 PROMOTIONS.

Соперником 31-летнего украинца (2-0, 2 КО) в его третьем бою на профи-ринге станет опытный аргентинец Дурваль Элиас Паласио (16-4, 10 КО).

На кону этого противостояния будет вакантный пояс WBA Gold International. Для Хижняка это будет первый титульный поединок в профессиональной карьере.

Первый титульный поединок Александра Хижняка: вечер Usyk 17 Promotions эксклюзивно на Киевстар ТВ.