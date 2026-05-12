Украинец Быстров стал вице-чемпионом Европы-2026 по тхэквондо
Владимир в финальной схватке уступил представителю Турции
около 1 часа назад
Украинский тхэквондист Владимир Быстров стал серебряным призёром чемпионата Европы-2026, который стартовал в немецком Мюнхене. Эта награда открыла счёт медалям украинской сборной на нынешнем континентальном первенстве.
Выступая в весовой категории до 68 кг, Владимир в решающей схватке уступил представителю Турции, остановившись в шаге от золота.
Напомним, что на чемпионате Европы в 2024 году Владимир завоевал бронзовую награду.
Российским тхэквондистам разрешили выступать на международных турнирах под национальным флагом.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться