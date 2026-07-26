Денис Седашов

Украинский сумоист Данило Явгусишин (Аонисики Арата) поделился эмоциями после победы на гранд-турнире Nagoya Basho, которая принесла ему третий Кубок императора в карьере. Его слова приводит Sponichi.

22-летний спортсмен рассказал о сложном восстановлении после травм и наставлениях от тренера, которые помогли ему завоевать титул:

Я чувствую, что выложился на полную. После травмы я был вынужден сделать перерыв и потерял звание одзэки, но мой наставник сказал, что на следующем турнире я должен стремиться не только к 10 победам, но и к чемпионству. Поэтому я очень рад, что мне удалось победить. Я проявил терпение и показал сумо в своем стиле, и, на мой взгляд, именно это больше всего повлияло на мой результат. После травмы я опустился до ранга сэкивакэ, и у меня было сильное чувство разочарования. В то же время я был убежден, что не из тех, кто останавливается на этом. Данило Явгусишин

Явгусишин завоевал третий Кубок императора по сумо.