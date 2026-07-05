Женская сборная Украины выиграла чемпионат мира по спортивной ловле карпа
Украинки выловили более 260 килограммов рыбы
около 1 часа назадПодписаться в
Женская сборная Украины завоевала золотые медали на чемпионате мира по спортивной ловле карпа (карпфишингу). Мировое первенство проходило на озере Балоте в Латвии.
В течение соревнований украинская команда выловила 64 рыбы общей массой 261,700 кг. Наибольшим трофеем в активе сине-жёлтых стал карп весом 9,100 кг.
В командном зачете серебряные награды завоевала сборная Англии, а замкнула тройку призеров команда Франции.
В Киеве отметили победителей Спортивных школьных лиг Плечом к плечу и участников всеукраинского этапа.
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