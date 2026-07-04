Денис Седашов

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг.

Главное изменение коснулось вершины рейтинга — немец Агит Кабайель (27-0, 19 КО), который ранее владел временным поясом, официально признан полноценным чемпионом мира по версии WBC. Это произошло после того, как украинский боксер Александр Усик (27-0, 19 КО) освободил свой титул.

Первым номером рейтинга остался бывший чемпион мира Тайсон Ф'юри (35-2-1, 24 КО). Также в списке лучших закрепился украинский проспект Андрей Новицкий(16-0, 12 КО), который сейчас занимает 11-ю позицию. Кроме того, на 8-е место поднялся кикбоксер Рико Верховен (1-1, 1 КО в боксе).

Топ-11 рейтинга WBC в супертяжелом весе:

Чемпион: Агит Кабайель (Германия)

Тайсон Фьюри (Великобритания) Лоуренс Околи (Великобритания) Мозес Итаума (Великобритания) Филип Хргович (Хорватия) Энтони Джошуа (Великобритания) Фрэнк Санчес (Куба) Деонтей Уайлдер (США) Рико Верховен (Нидерланды) Эфе Аджагба (Нигерия) Ричард Риакпор (Великобритания) Андрей Новицкий (Украина)

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