Звездный сумоист ответил, кто из украинских атлетов его вдохновляет – это Усик?
Здесь трудно что-то добавить
около 1 часа назад
Данило Явгусишин / Фото - japantimes.co.jp
Украинский сумоист Данило Явгусишин в комментарии японским СМИ поделился мыслями о обладателе титула WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александре Усике (24-0, 15 КО).
Говорят, вам тоже нравится Усик.
«Да, конечно. Он из той же страны, что и я, и демонстрирует невероятные успехи. Он меня вдохновляет».
Напомним, Явгусишин за победу на Кубке императора 2025 был повышен до ранга озэки.
Поделиться