Легенда снукера назвал лучших спортсменов — Усика среди них нет
Среди боксеров О'Салливан выделил Мухаммеда Али
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Семикратный чемпион мира по снукеру, англичанин Ронни О'Салливан в эфире TNT Sports поделился своим списком лучших спортсменов в истории в разных дисциплинах.
По мнению О'Салливана, лучшими в своих видах спорта являются:
футбол — Диего Марадона
олимпийский спорт — Усэйн Болт
теннис — Новак Джокович
бокс — Мохаммед Али
велоспорт — Кристофер Фрум
регби — Джона Лому
снукер — Стивен Хендри
Сам О'Салливан — первый игрок в истории снукера, которому удалось сделать более 1300 сенчури-брейков за карьеру.
