Бочек и Карнафель завоевали серебро на ЧЕ в синхронных прыжках в воду с 3-метровой трамплины
Золото завоевали итальянки
Фото: Федерация дайвинга Украины
Ксения Бочек и Диана Карнафель завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Париже. В финале синхронных прыжков с 3-метрового трамплина украинский дуэт показал результат 278,40 балла.
Золотую награду получили итальянки Кьяра Пеллакані и Элиза Пиццини — 308.07 балла.
Медаль Бочек и Карнафель стала пятой для сборной Украины на турнире во Франции.
Байло и Середа — чемпионы Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.