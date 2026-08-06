Денис Седашов

Ксения Бочек и Диана Карнафель завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Париже. В финале синхронных прыжков с 3-метрового трамплина украинский дуэт показал результат 278,40 балла.

Золотую награду получили итальянки Кьяра Пеллакані и Элиза Пиццини — 308.07 балла.

Медаль Бочек и Карнафель стала пятой для сборной Украины на турнире во Франции.

Байло и Середа — чемпионы Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.