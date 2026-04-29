Определён состав сборной Украины на Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду
Сине-желтых представят восемь спортсменов
около 2 часов назад
Сборная Украины по прыжкам в воду объявила состав на Суперфинал Кубка мира, который примет Пекин. В заявке национальной команды — восемь спортсменов.
Турнир пройдет с 1 до 3 мая.
Состав сборной Украины:
Мужчины: Алексей Середа, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Станислав Олифирчик.
Женщины: Ксения Байло, Ксения Бочек, София Выставкина, Диана Карнафель.
Украинские прыгуны будут бороться за награды в шести различных дисциплинах:
- индивидуальные прыжки с вышки
- смешанные командные соревнования
- синхронные прыжки с 3-метрового трамплина (мужчины, женщины)
- синхронные прыжки с вышки (мужчины, женщины).