Денис Седашов

Сборная Украины по прыжкам в воду объявила состав на Суперфинал Кубка мира, который примет Пекин. В заявке национальной команды — восемь спортсменов.

Турнир пройдет с 1 до 3 мая.

Состав сборной Украины:

Мужчины: Алексей Середа, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Станислав Олифирчик.

Женщины: Ксения Байло, Ксения Бочек, София Выставкина, Диана Карнафель.

Украинские прыгуны будут бороться за награды в шести различных дисциплинах: